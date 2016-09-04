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دبابة إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس ردًا على إطلاق نار

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دبابة إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس ردًا على إطلاق نار دبابة إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس ردًا على إطلاق نار

ارشيفية

أطلقت دبابة إسرائيلية النار على موقع لحركة حماس على حدود قطاع غزة، في وقت متأخر من مساء السبت، إثر تعرض قوات إسرائيل لإطلاق نار فى المنطقة، بحسب ما صرح مسئولون.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية فى قطاع غزة الذى تديره حركة حماس، استهداف موقع للحركة فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إلا أنها قالت إنه لم يصب أحد فى القصف.

وقال الجيش الإسرائيلى إنه رد بنيران المدفعية بعد تعرض قواته لإطلاق نار على الحدود الفاصلة بين إسرائيل وقطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وخاضت إسرائيل والفلسطينيين فى غزة ثلاث حروب منذ 2008 ويحدث تبادل متقطع لإطلاق النار بين الجانبين.

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