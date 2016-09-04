الطيران العراقي يلقي منشورات على الشرقاط والزوية تحث المواطنين على المغادرة

ألقت طائرات القوة الجوية العراقية اليوم الأحد آلاف المنشورات والأعلام العراقية على منطقتي الشرقاط بصلاح الدين والزوية شمال القيارة بنينوي, تحث المواطنين على مغادرتهما فورا حفاظا على أرواحهم.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن المنشورات تدعو العراقيين للابتعاد عن مراكز تواجد مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي التي ستكون أهدافا لسلاح الجو

> العراقي, وحتى لا يتخذهم التنظيم دروعا بشرية والتهيؤ لاستقبال القطاعات العسكرية والالتزام بالتعليمات التي تصدرها قيادة العمليات المشتركة واصطحاب المستمسكات الشخصية عند التقدم باتجاه القطاعات المحررة.

وكانت مدفعية الجيش العراقي قد قصفت أول أمس الجمعة, مواقع داعش الإرهابي في مركز قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين شمالي العراق, تمهيدا لعملية عسكرية وشيكة

> لتحرير الشرقاط من قبضة التنظيم.

أ ش أ