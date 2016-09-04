صور.. مدير أمن أسوان يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين استمرت 13 عامًا

شهد اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان مراسم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي الجريوات وعائلة العاليات بقرية الغنيمية مركز إدفو بأسوان، بحضور عبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة أسوان وعدد كبير من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأكثر من 5 آلاف شخص من أهالى العائلتين والقري المجاورة.

> وتعود تفاصيل الخصومة الثأرية لعام 2003 م حيث وقعت مشاجرة بينى افراد من عائلتى الجريوات والعاليات بقرية الغنيمية بمركز ادفو بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن مقتل المدعو محمود بدر أحمد عوض الله من عائلة الجريوات 18 سنة مزراع وتم ضبط المتهم المدعو ناصر بركات إسماعيل بحر من عائلة العاليات 34 سنة مزارع وحكمت المحكمة عليه ببالسجن لمدة ( 15 ) سنة، وأُفرج عنه بتاريخ 9 / 8 / 2016 م … وبعد الإفراج بدأت مساعى الصلح عن طريق لجنة المصالحات والتى نجحت في إقناع الطرفين وإقامة الصلح النهائي بعد خصومة استمرت 13 عامًا.