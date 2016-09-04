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مصرع شقيقين سقطا من أعلى سقالة أثناء العمل بعقار تحت الإنشاء بالإسكندرية

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مصرع شقيقين سقطا من أعلى سقالة أثناء العمل بعقار تحت الإنشاء بالإسكندرية مصرع شقيقين سقطا من أعلى سقالة أثناء العمل بعقار تحت الإنشاء بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

لقى عاملان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما فى عقار تحت التشطيب شرق الإسكندرية.

 

تلقى المقدم أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزه، بسقوط شخصين من أعلى العقار رقم 13 شارع جميلة بوحريد "تحت التشطيب" وتوفيا، وبالانتقال تبين وجود جثتى كلاً من "ط. ف" 35 سنة، وشقيقه "م. ف" 29 سنة، عاملى محارة مقيمان دائرة القسم، أمام العقار محل البلاغ، وبمناظرتهما تبين إصابتهما بتهشم بالجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

 

وبسؤال والدهما "ف. ز" 78 سنة بالمعاش، مقيم بذات العنوان أقر بأنه أثناء قيام نجليه المذكورين بأعمال محارة أعلى سقالة بالطابق الثالث بالعقار انقطع واير السقالة، ما أدى لسقوطهما على الأرض وتوفيا، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتهما، وتم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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