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تأجيل دعوى تطالب بإحالة سامح عاشور لمجلس تأديب إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل

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تأجيل دعوى تطالب بإحالة سامح عاشور لمجلس تأديب إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل تأجيل دعوى تطالب بإحالة سامح عاشور لمجلس تأديب إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى مصططفى شعبان المحامى، التى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة، لجلسة 20 نوفمبر المقبل.

 

كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك فى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.


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