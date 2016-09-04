اللوز والجزر والأسماك.. أطعمة تمنع تساقط الشعر

تؤكد الدراسات أن البيوتين أو فيتامين ب من العناصر الأساسية التى تتحكم فى نمو الشعر بشكل أسرع، ويتوافر البيوتين فى كثير من أنواع الأطعمة والمكملات الغذائية ونقص هذه المادة يؤدى إلى تساقط الشعر بشكل كبير وذلك وفقاً لما نشره موقع Viviscal.

كما أن البيوتين مهم لتكاثر الخلايا، ويتفاعل البيوتين مع الإنزيمات الخلوية ويساعد فى تصنيع الأحماض الأمينية، ويعزز إنتاج البروتين فى الشعر، وكذلك الكيراتين، ويختلف تأثير وجود البيوتين فى الشعر من شخص لآخر، كما يساعد وجود البيوتين على نمو الرموش والأظافر وتجنب الاصابة بالأكزيما.

وتؤكد الدراسات أن التأثير الإيجابى للبيوتين لا يحدث إلا بالحصول على 300,000 ميكروجرام من البيوتين، ويمكن الحصول على البيوتين من خلال:

اللوز

يحتوى اللوز على نسبة كبيرة من البيوتين والبروتين وفيتامين E، والتى تحسن البشرة وله فوائد صحية أخرى فهو يحتوى على الدهون الأحادية غير المشبعة والتى لها نتيجة إيجابية للشعر والجلد والأظافر.

الجزر

يحمل الجزر نسبة كبيرة من البيوتين، كما يحتوى على مستويات عالية من البيتا كاروتين وهو عنصر مفيد للغاية لصحة العين.

الأسماك

تحتوى الأسماك على فيتامين "هــــ" خاصة السردين والرنجة والتونة وسمك السلمون، كما أن أسماك المياه الباردة مفيدة أيضا لأنها تحتوى على الكثير من الأحماض الدهنية، وأوميجا 3، والتى تحسن الدورة الدموية وتوفر فوائد صحية أخرى أيضا.

القرنبيط

ليس فقط غنيا بالبيوتين، ولكنه يحتوى على عناصر غذائية هامة أخرى، مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم والمنجنيز، والدهون، والزنك، النياسين، والنحاس، والحديد، والكثير من الفيتامينات. كما يساعد على الوقاية من السرطان، ودعم وظائف الكبد وتشجيع نمو الشعر.

السلق

من أكثر الأطعمة الغنية بالبيوتين ويحتوى على الكثير من فيتامين "C" والألياف والماغنيسيوم وفيتامين (أ) فالإكثار من تناوله يساعد على نمو الشعر بشكل أفضل.