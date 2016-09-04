فاردي: قرار رفضي لأرسنال كان سهلا

قال جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي إن قراره برفض فرصة الانضمام إلى أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية كان سهلا وذلك لأن قلبه وعقله اجتمعا على الرفض.

وكان أرسنال يسعى لتفعيل الشرط الجزائي في عقد المهاجم الدولي الإنجليزي، لكن فاردي جدد عقده مع ليستر سيتي.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قال فاردي:"كنت في غرفتي في الفندق لساعات كل يوم من دون أن أفعل شيئا، كان لدي الكثير من الوقت".

وأضاف "في كل مرة كنت أفكر حيال فرصة انضمامي لأرسنال وكل ما يخصها، قلبي عقلي كانا يقولان لي استمر مع ليستر، مما سهل علي الرفض".

وتابع "إن كنت تشعر أنها ليست الخطوة الصحيحة لك، فلا تقم بها، الأمر بسيط جدا، تحصل على الكثير من الوقت لكي تفكر في كل شيء".

واستطرد "أنت تفكر حيال ما سيحدث ومالا يحدث وما كان يجب أن يكون، في كل مرة أفكر حول التفاصيل الصغيرة، عقلي وقلبي يقولان لي استمر فانت بحاجة لذلك".

وأكمل "في حياتي الاحترافية كان أصعب قرار علي، كان صعبا لكن كما قلت، حينما يقرر قلبي وعقلي فهو سهل، تحدثت مع فينجر عدة مرات في الفنادق وفي فرنسا، وسألني إن كنت بخير وخرجت للمباراة".

وأتم "لقد كان ذلك في كل فندق، كان يقوم بتحليل المباريات للتلفزيون الفرنسي في بطولة اليورو، لم يكن الأمر به شيئا خاصا، كان بسطيا، مجرد مرحبا هل أنت بخير؟ ومثل تلك الأشياء أو إطراء بسيط، أرادوا شرائي لكن عقلي وقلبي قد قرر".

وشاك فاردي خلال الموسم الجاري مع ليستر في 4 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين.