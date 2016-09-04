حوار – أومتيتي يتحدث عن تعليمات بيكيه المُلهمة.. ولماذا اختار برشلونة تحديدا

هو الصفقة التي لم تكن منتظرة، أو متوقعة، لكنه الأهم في نظر البعض..

صامويل أومتيتي أتى إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة من أوليمبيك ليون الفرنسي.

صاحب الـ 22 عاما لعب لأول مرة مع منتخب فرنسا خلال يورو 2016 السابقة، لكنه حين شارك بدلا من خافيير ماسكيرانو في دفاع الفريق الكتالوني، أثبت جدارة كبيرة إلى الآن.

وأجرى أومتيتي حوارا مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وكل مايلي هو نص الحوار..

أهلا صامويل، قبل البداية، هل استقريت بالفعل في برشلونة؟

نعم، لدي الآن منزلي في برشلونة، ومنذ البداية أريد أن أصب تركيزي على كرة القدم فقط.

وما هو انطباعك عن المدينة؟

لم يكن لدي الوقت سوى لزيارات أماكن قليلة إلى الآن، لكنها رائعة جدا.

متى كانت المرة الأولى التي نمى إلى ذهنك إمكانية اللعب لبرشلونة؟

في نهاية الموسم الماضي، وكيلي أخبرني أن برشلونة يتابعني ومهتم بالتعاقد معي.

ولماذا اخترت برشلونة؟

أولا لأن برشلونة دائما كان بمثابة الحلم بالنسبة لي منذ الطفولة وكنت أريد تحقيق هذا الحلم، وثانيا لأنه الفريق الأنسب لي من وجهة نظري، فهم دايما تطلعون للفوز ولا مجال للخسارة أبدا.

تقول أن برشلونة هو المناسب لقدراتك، فما هي تلك القدرات؟

الخروج بالكرة من الخلف للأمام، ولا لتمرير الكرة في أي مكان دون تفكير، أعتقد أن تلك هي طريقة لعب برشلونة وهي الطريقة التي أفضلها.

ماذا عن علاقتك بالمدرب لويس إنريكي؟

يمنحني العديد من النصائح، ويساعدني على التأقلم سريعا.

وماذا عن منافسيك في الدفاع؟

لهم دور كبير أيضا، جيرمي ماتيو الذي يجيد التحدث بالإسبانية والفرنسية ينصحني كثيرا ويزورني كثيرا في منزلي، وأنا ولوكاس دين جاران ونتعلم الإسبانية سويا.

ربما هناك مشكلة كبيرة كونك لا تطقن الإسبانية بعد؟

على الملعب لا يوجد مشاكل، فقد تعلمل الكلمات المهمة في التواصل داخل الملعب.

ماذا عن شعورك حين شاركت لأول مرة في ملعب كامب نو؟

كان شعورا رائعا بالفخر، لقد كان حلما تحول إلى واقع، فأنا لم يسبق لي المجئ إلى هنا وكانت مباراتي الألى على هذا الملعب وكنت سعيد جدا لذلك.

برشلونة لهم طريقة خاصة في اللعب دفاعا وهجوما، فما مدى تأقلمك مع ذلك؟

نعم صحيح برشلونة لهم طريقتهم الخاصة، أرى أنها طريقة أخرى لكرة القدم غير باقي الفرق، وأنا أعمل على التأقلم سريعا معهم ولكنها مجرد البداية ومازلت أسعى للتحسن.

ماذا عن شراكتك مع جيرارد بيكيه؟

على أرض الملعب جيرارد بيكيه هو القائد، فهو يوجه لي العديد من النصائح التي تساعدني على التأقلم بشكل أسرع.

وماذا عن باقي الزملاء، هل هناك من فاجأك حين رأيته عن قرب أكثر؟

مشاهدة لاعبين أمثال ليونيل ميسي وأندريس إنيستتا شئ رائع، لكن حين رأيتهم عن قرب علمت أن الواقع أفضل كثيرا مما نراه على الشاشات.

إيريك أبيدال قبلك وصل إلى برشلونة قادما من ليون، هل تحدثت معه قبل وصولك إلى هنا؟

نعم، تحدثت معه كثيرا وهو على دراية تامة بالنادي، لقد تحدث عن الفريق بشكل رائع، وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا.

أنت الآن في الـ 22 من عمرك، ألا ترى أنك مازلت صغيرا على اللعب لبرشلونة؟

نعم، لقد كان وصولي إلى هنا مبكرا عما توقعت، لكنها فرصة رائعة للتأقلم بشكل أفضل مع الفريق ومع المدينة أكملها.

وبعيدا عن برشلونة، ماذا عنت لك الهزيمة في نهائي اليورو؟

لقد كانت لحظات عصيبة في مسيرتي عشتها حينها، لكننني الآن أود لتركيز على النادي فقط.

في النهاية إن طلبنا منك تحديد أهدافك في الموسم الأول بعيدا عن التتويج بالبطولات، فما هي أهدافك؟

كل لاعب يود المشاركة بصفة أساسية مع فريقه، لكنين منذ اللحظة الأولى لوصولي قلت بأنني أهدف إلى الاستفادة من لاعبين عظماء في الفريق، وأكون حاضرا حين يحتاجني المدرب.

بالمناسبة.. ماذا عنى لك الهتافات العنصرية من الجمهور تجاه إناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو؟ (الهتافات كانت في مباراة أتلتيك بلباو وسبورتنج خيخون)

لا شك أن ماحدث مرفوض تماما، فكرة القدم بعيدة كل البعد عن مثل تلك التصرفات.