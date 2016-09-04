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مستثمر ايطالى يطلق مبادرة "شرم الشيخ آمنة" و"لن نغادر"

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مستثمر ايطالى يطلق مبادرة "شرم الشيخ آمنة" و"لن نغادر" مستثمر ايطالى يطلق مبادرة "شرم الشيخ آمنة" و"لن نغادر"

>كتبت ميرفت رشاد

أطلق "أرنستو برياتونى"، إيطالى الجنسية وأحد المستثمرين السياحيين فى مدينة شرم الشيخ، مبادرة جديدة تحت عنوان "شرم الشيخ آمنة ولن نغادر"، لعودة السياحة الإيطالية لشرم الشيخ، مشيراً إلى تنظيم 8 رحلات من أربع مدن إيطالية، كل على متنها ما يقرب من 180 فردا، تضم عددا من السياح والمستثمرين من وسائل الإعلام الإيطالية.

 

وقال "برياتونى"، فى بيان له اليوم الأحد، إن أولى الرحلات الثمانية ستكون فى الثانى من أكتوبر المقبل، وآخرها 28 نوفمبر، لافتاً إلى أن الإيطاليين الوافدين سيمكثون أسبوعاً كاملاً فى شرم الشيخ إقامة كاملة، ليتأكدوا بأنفسهم من مدى أمان وجمال المدينة.

 

وأضاف المستثمر الإيطالى، ليس هدفنا إعادة السائح العادى لشرم الشيخ، بل السائح الثرى، حيث تستهدف المبادرة دعوة أثرياء إيطاليا، وتسيير خطوط طيران مباشرة من مدينتى نابلس وبارى المعروف عنهم حبهم للسفر ومنطقة جذب السياح من أثرياء العالم، وبذلك تكون المبادرة تجاوزت فكرة استعادة سائحها المعتاد لتستهدف الأثرياء.

 

وتابع "برياتونى"، "لا أفهم لماذا تتعالى أصوات فى إيطاليا بحظر السفر لشرم الشيخ، عقب مقتل الشاب ريجينى!! أنا حزين جداً لمقتل هذا الشاب الرائع، لكن الجرائم لن تتوقف فى العالم كذلك الحياة، نعم أتمنى الوصول للقتلة ومعاقبتهم، لكن تلك الجريمة لا يجب أن تعطلنا عن العمل ولا أن تمنع الأحياء من الاستمتاع بحياتهم."

 

وأشار المستثمر الإيطالى إلى أن المبادرة لقيت ترحيباً مصرياً من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذى أكد استعداد المحافظة الكامل لتذليل أى عقبات أمام تلك المبادرة التى تعد طوق نجاة لشرم الشيخ، والحماس نفسه كان لدى السفير عمرو حلمى سفير بإيطاليا، أما يحيى راشد وزير السياحة، فأبدى تحمسه الشديد للمبادرة.

 

ويجرى الآن بحث سبل الحصول من شركة مصر للطيران على مخفضة لتلك الرحلات الثمانية، وتشغيل خطوط طيران مباشرة دائمة بين شرم الشيخ والمدن الإيطالية الأربعة الأكبر (روما، ميلانو، نابلس، وبارى).

 

 


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