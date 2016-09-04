مران الأهلي – جلسة علاج مائي لربيعة.. والشعلالي يعقد جلسة مع حسين السيد

خاض رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي جلسة علاج مائي في حمام السباحة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني ربيعة من تمزق في الغضروف دفعه لإجراء عملية جراحية، وغاب على إثرها عن معسكر منتخب مصر الجاري.

وعقد ربيعة الجلسة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، تمهيدا لعودة الفريق إلى المران.

وكان الأهلي قد خاض المران الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق صباح أمس السبت.

من جهة أخرى، عقد أنيس الشعلالي المعد البدني الجديد للفريق الأحمر، جلسة منفدردة مع ثنائي الفريق حسين السيد ومحمد هاني.

وأخبر الشعلالي ثنائي الفريق بإحصائياتهما الخاصة من جهاز القياسات البدنية بصحبته.

يذكر أن حسين السيد حسب مارتن يول في تقريره الصادر قبل رحيله، هو الأقوى بدنيا في الفريق الأحمر رفقة وليد سليمان حسب مايكل ليندمان مخطط الأحمال السابق. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لبداية بطولة الدوري المقرر بدايتها يوم 15 سبتمبر الجاري,، بمواجهة نادي الإسماعيلي في لقاء الافتتاح.