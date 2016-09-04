في_الدوري – عماد سليمان يتحدث لـ في الجول عن أزمات الإسماعيلي والهدف الأساسي ليس البطولة

هل يرى فريقه قادرا على المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل؟ ما جديد أزمات الفريق والهدف الأساسي من الموسم المقبل؟ عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي يتحدث لـFilGoal.com.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من الحوارات مع جميع مدربي فرق الدوري المصري للموسم المقبل تنشر تباعا.

طالع أيضا

#في_الدوري – عماد النحاس يتحدث لـ في الجول عن حلم ليستر وحافلة مورينيو والعمل في الأهلي

#في_الدوري – مدرب الداخلية يتحدث لـ في الجول عن "سنة أولى تدريب" ونسيان فريق عبد العال

وحان وقت عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي والذي يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة الأهلي.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "أعلم تماما مدى صعوبة المهمة مع الإسماعيلي. كنت أعلم ذلك قبل تولي المسوؤلية، وذلك بسبب الظروف التي مرت على الفريق خلال المواسم الماضية".

"وعندما بدأت المهمة مع الإسماعيلي تأكدت من توقعاتي. وبذلك بسبب توافر العديد من المراكز التي تحتاج إلى تدعيم".

"طلبت بالفعل ضرورة ضم 5 لاعبين. ثنائي في الدفاع وثنائي في الهجوم ولاعب كصانع ألعاب".

"في الحقيقة الظروف صعبة الآن من أجل توافر لاعبين على قدر الإسماعيلي وخصوصا في ذلك التوقيت بعدما دعمت كل الفرق صفوفها".

"ولكننا سنحاول حتى أخر وقت من أجل إيجاد عناصر تناسب قيمة الإسماعيلي لضمها لصفوف الفريق".

الحل البديل

وماذا لو لم ينجح الإسماعيلي في التعاقد مع عناصر جديدة في تلك المراكز؟ يُكمل عماد سليمان حديثه قائلا: "إذا لم نجد العناصر المناسبة سنعمل على تغيير مراكز بعض اللاعبين للتغلب على النقص العددي في المراكز الأخرى".

"سأحاول من خلال المباريات الودية للإسماعيلي الوصول إلى القوام المناسب والذي سأعتمد عليه خلال مشوار الدوري".

"الهدف الثاني الذي أسعى لتحقيق من خلال المباريات الودية هي إعادة الأداء المعروف للإسماعيلي. ولن يحدث ذلك إلا من خلال إعادة توظيف اللاعبين للوصول إلى درجة كبيرة من التفاهم والانسجام".

"الالتزام والانضباط. هذان هما أساس العمل لدي للوصول إلى تحقيق أهدافي. بدون ذلك لن نصل إلى أي شيء".

"سوف يتم تطبيق ذلك على الجميع، على الكبار قبل الصغار سعيا لعدم وجود أي تفرقة".

أزمات لاعبو الإسماعيلي

الثنائي الأجنبي إيمانويل بناهيني وتوريك جبرين تغيب عن العودة للنادي بسبب أزمة المستحقات. فما جديد تلك الأزمات؟

يوصل عماد سليمان حديثه مع FilGoal.com قائلا: "يوجد أكثر من مشكلة أتمنى أن تنتهي".

"عمرو عموري ومشكلة بطاقة اللاعب التي لم يتم إرسالها إلى الإسماعيلي حتى الآن. أعرف مستوى اللاعب من خلال تواجدي في الدوري الكويتي".

"وبالطبع إلى جانب تغيب جبرين وبناهيني بسبب المستحقات المالية. ومشكلة التجنيد لمحمد أبو المجد بوشا أيضا".

الموسم المقبل

وكيف يرى الموسم المقبل بالنسبة لفريقه؟ هل سينافس على اللقب؟ يتابع عماد سليمان حديثه قائلا: "الظروف التي يمر بها فريقي مع الاستعدادات التي قامت بها الأندية الأخرى للموسم المقبل، يجعله صعبا للغاية على الإسماعيلي".

" لا أعد بالحصول على بطولة ولكني أعد بمحاولة إعادة الأداء المعروف للدراويش".

"أتمنى مساندة الإدارة الجديدة للإسماعيلي. وهذا ما أتوقعه خلال المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفريق".