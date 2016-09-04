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وزير الداخلية يكافيء 1112 من رجال الشرطة في مختلف القطاعات لجهودهم فى تحقيق الأمن

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وزير الداخلية يكافيء 1112 من رجال الشرطة في مختلف القطاعات لجهودهم فى تحقيق الأمن وزير الداخلية يكافيء 1112 من رجال الشرطة في مختلف القطاعات لجهودهم فى تحقيق الأمن

اللواء مجدي عبدالغفار، وزير (أرشيفية)الداخلية

قرر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية مكافأة 1112 من رجال الشرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد:  ”استمراراً فى تنفيذ ركائز توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وتقديراً لأصحاب الجهود المتميزة من رجال الشرطة، فقد وجه الوزير بمكافأة (1112) من رجال الشرطة بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، المنيا ، مطروح جنوب سيناء ، البحر الأحمر ، قطاع مصلحة الأمن العام ، قطاع الأمن المركزى ، الإدارة العامة للمرور ، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، الإدارة العامة لشرطة الحراسات والتأمين ، مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ، مصلحة أمن الموانى ، قطاع الخدمات الطبية ، قطاع الأحوال المدنية) وذلك نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر أغسطس الماضى .. تقديراً لهم وتحفيزاً لأقرانهم”.

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