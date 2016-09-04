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الفريق أول صدقى صبحى يغادر إلى روسيا في زيارة رسمية

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الفريق أول صدقي صبحي

الفريق أول صدقي صبحي

غادر الفريق أول  صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القاهرة متوجهاً إلى جمهورية روسيا الإتحادية ، يرافقه اللواء  محمد العصار وزير الإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .

وبحسب بيان المتحدث العسكري على “فيس بوك” تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين الروس فى ضوء التعاون الإستراتيجى المصرى الروسى ، حيث يعقد الإجتماع الثالث للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .

 

 

 

 

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