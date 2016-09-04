أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ قنا يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات للتهنئة بعيد الأضحى

Google+ Print
محافظ قنا يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات للتهنئة بعيد الأضحى محافظ قنا يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات للتهنئة بعيد الأضحى

اللواء عبد الحميد الهجان – محافظ قنا

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ قنا وفد مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أكد أعضاء الوفد في تهنئتهم للمحافظ أن عيد الأضحى المبارك، هو عيد لكل المصريين الذين يتطلعون معًا إلى مستقبل أفضل لمصر يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين داعين الله أن يحفظ ويحميها من كيد الحاقدين والكارهين.

وأعرب الهجان عن سعادته بهذه التهنئة والتي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة التي تدل على قوة الترابط بين نسيجي الأمة مسلمين ومسيحيين وتضامنهم في جميع المناسبات المشتركة داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"