محافظ قنا يستقبل وفد مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ قنا وفد مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أكد أعضاء الوفد في تهنئتهم للمحافظ أن عيد الأضحى المبارك، هو عيد لكل المصريين الذين يتطلعون معًا إلى مستقبل أفضل لمصر يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها من كيد الحاقدين والكارهين.

وأعرب الهجان عن سعادته بهذه التهنئة والتي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة التي تدل على قوة الترابط بين نسيجي الأمة مسلمين ومسيحيين وتضامنهم في جميع المناسبات المشتركة داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.