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الإحصاء: 50.3 % نسبة مساهمة المرأة فى المشروعات المتناهية الصغر

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الإحصاء: 50.3 % نسبة مساهمة المرأة فى المشروعات المتناهية الصغر الإحصاء: 50.3 % نسبة مساهمة المرأة فى المشروعات المتناهية الصغر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق الإجتماعــى للتنمية تبلغ 1.2 مليون مشــروع خلال الفترة (2009ـ 2015) ، بـإجمالى قروض بلغت 5.3 مليار جنيه ، وفرت هذه المشروعات 1.3 مليون فرصة عمل وكانت نسبة مساهمة المرأة فيها 50.3 % من إجمالي المشروعات الممولة من الصندوق.

وأوضح الإحصاء – اليوم الاحد دراسة عــن واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى خلال الفترة ( 2009 ـ 2015 ) -أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة علي مستوي المحافظات بلغت 2.4 مليون منشأة يعمل بها 6.3 مليون عامل ،و تمثل تجارة الجملة والتجزئة 57.1% ، الصناعات التحويلية 15.9% ، باقي الأنشطة 27%، وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادي 2012-2013.

وبين أن عدد منشآت الصناعات المتوسطة بلغ 4.7 ألف منشأة، وبلغ عدد العاملين بها 323 ألف عامل حيث تمثل الصناعات التحويلية 26.9% ، تجارة الجملة والتجزئة 22.1 % ، باقى الأنشطة 51% وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادى 2012/2013 .

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