خالد مشعل يصل عمان لتشييع جنازة والدته

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” خالد مشعل إلى العاصمة الأردنية عمان، صباح الأحد، للمشاركة فى تشييع جثمان والدته التى وافتها المنية مساء السبت.

وقالت مصادر مقربة من مشعل لوكالة “فرانس برس” أن “مشعل وصل إلى عمان للمشاركة فى تشييع جنازة والدته فاطمة مشعل، من مسجد الجامعة الأردنية فى عمان إلى مثواها الاخير بالمقبرة الاسلامية فى ضاحية صويلح شمال عمان”.

وكان مصدر حكومي أردنى أكد لوكالة أن “الأردن سمح لخالد مشعل بالدخول إلى المملكة والمشاركة فى تشييع جثمان والدته لأسباب إنسانية بعد أن تقدم بطلب بذلك”.

وكانت عمان وعلى اثر تدهور العلاقات مع حماس، ابعدت خمسة من قادتها بينهم مشعل من المملكة إلى قطر فى 1999 قبل أن يستقر مشعل لسنوات فى سوريا.

وتعود آخر زيارة لمشعل إلى عمان إلى 28 يناير عام 2013 حين التقاه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني فى عمان، وكانت تلك زيارته الرسمية الثالثة منذ إبعاده عن المملكة عام 1999.

لكنه زار الاردن ثلاث مرات أخرى منذ ابعاده، الأولى فى اغسطس 2009 من اجل المشاركة فى تشييع جنازة والده عبد الرحيم مشعل الذى توفى فى الاردن عن 91 عاما، والثانية لعيادة والدته المريضة فى سبتمبر 2012، والثالثة للمشاركة بتشييع جثمان عمر سليمان الأشقر، أحد مؤسسى حركة حماس فى 29 يونيو 2012.

وشهدت علاقة المملكة مع حماس مزيدا من التوتر عام 2006 عندما اتهم الاردن الحركة بتهريب الاسلحة من سوريا إلى اراضيه.

وكان خالد مشعل، الذى يحمل الجنسية الأردنية، تعرض لمحاولة اغتيال بالسم قام بها الموساد الاسرائيلى فى عمان العام 1997.

وهدد الملك الراحل الحسين بن طلال حينها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية إذا لم توفر الترياق الذى انقذ حياة مشعل لاحقا.