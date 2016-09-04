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بوتين : على موسكو والصين بذل الجهود لتحسين التبادل التجاري

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بوتين : على موسكو والصين بذل الجهود لتحسين التبادل التجاري بوتين : على موسكو والصين بذل الجهود لتحسين التبادل التجاري

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ضرورة بذل موسكو الكثير من الجهود مع الصين لتحسين التبادل التجاري بينهما .

وأشار بوتين – خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) – إلى أن روسيا تلعب دورا مهما في التنمية المستقرة للاقتصاد العالمي .

من جانبه .. أكد الرئيس الصيني أنه على روسيا والصين تعزيز تضامنهما السياسي للدفاع عن السيادة ، قائلا نأمل في تعزيز الاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقات، وعلى بلداننا تعزيز التعاون في كل المجالات، وتمتين التعاون السياسي ودعم الطرف الآخر لحماية السيادة .

وأضاف شي جين بينج أن بكين تؤيد بقوة تطلع روسيا إلى التطور بما يلائم واقعها .

أ ش أ

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