بوتين : على موسكو والصين بذل الجهود لتحسين التبادل التجاري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ضرورة بذل موسكو الكثير من الجهود مع الصين لتحسين التبادل التجاري بينهما .

وأشار بوتين – خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – إلى أن روسيا تلعب دورا مهما في التنمية المستقرة للاقتصاد العالمي .

من جانبه .. أكد الرئيس الصيني أنه على روسيا والصين تعزيز تضامنهما السياسي للدفاع عن السيادة ، قائلا نأمل في تعزيز الاتصالات من أجل تنفيذ الاتفاقات، وعلى بلداننا تعزيز التعاون في كل المجالات، وتمتين التعاون السياسي ودعم الطرف الآخر لحماية السيادة .

وأضاف شي جين بينج أن بكين تؤيد بقوة تطلع روسيا إلى التطور بما يلائم واقعها .

أ ش أ