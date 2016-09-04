عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 21 ألف مريضًا مصريًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 21 ألف و917 حالة مرضية، حتى صباح اليوم الأحد، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 20 ألف 357 حالة بمكة، و1560 في المدينة المنورة، بينما دخلت 128 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 106 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 22 حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة اليوم، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 23 حالة،جميعها بمستشفيات مكة المكرمة، فيما تم تسجيل 8 وفيات فقط حتى الآن.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم ، لافتًا إلى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات لرصد أي حالات، وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج.