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بوتين يسعى لتطوير العلاقات مع بريطانيا والصين على هامش قمة العشرين

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بوتين يسعى لتطوير العلاقات مع بريطانيا والصين على هامش قمة العشرين بوتين يسعى لتطوير العلاقات مع بريطانيا والصين على هامش قمة العشرين

بوتين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية مع بريطانيا والوصول بها إلى مستوى أعلى سياسيا واقتصاديا.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش فعاليات القمة الـ11 لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” اليوم الاحد عن بوتين أمنياته للمملكة المتحدة بالتوفيق في المهام المعقدة التى تواجهها معربا عن سعادته باللقاء والتعرف على تيريزا ماي عن كثب, مقدما التهنئة على انتخابها لمنصب رئيسة وزراء بريطانيا.

من جانبها .. أشارت ماي إلى أن بلادها تواجه – بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي – العديد من التحديات, وأنها ستبذل كل ما بوسعها لمواجهتها.

وفي السياق، أكد بوتين , ضرورة بذل موسكو الكثير من الجهود مع الصين لتحسين التبادل التجاري بينهما .

وأشار بوتين – خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأحد – إلى أن روسيا تلعب دورا مهما في التنمية المستقرة للاقتصاد العالمي .

من جانبه .. أكد الرئيس الصيني أنه على روسيا والصين تعزيز تضامنهما السياسي للدفاع عن السيادة .

وأضاف شي جين بينج أن بكين تؤيد بقوة تطلع روسيا إلى التطور بما يلائم واقعها.

أ  ش أ

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