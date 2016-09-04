ألاردايس: أشعر بتوتر.. ولا أستمع للجماهير خلال المباراة فقط الفريق

قال سام ألاردايس مدرب منتخب إنجلترا إنه يشعر بالتوتر قبيل مواجهة منتخب سلوفاكيا في مباراته الأولى كمدرب للأسود الثلاثة، مشيرا إلى أنه لا يسمع صوت الجماهير خلال المباراة ويركز على الفريق.

وكان ألاردايس قد تولى مهمة تدريب منتخب إنجلترا خلفا لروي هودجسون المدرب المستقيل عقب توديع بطولة يورو 2016 من دور الـ16.

وصرح ألاردايس في المؤتمر الصحفي "في كل مهمة جديدة، فأنت تشعر بالتوتر، أنت تأمل أن يخرج لاعبيك ويتحدثوا بدلا منك".

وأضاف "حينما تصل للخط الأبيض في الملعب، تأمل في فعل ما نريده جميع وهو الفوز، سأكون متوترا في الجزء الأول من المباراة".

وتابع "لكن بمجرد بدء المباراة، سأركز عليها بشدة، لا أسمع الجماهير من حولي، أريد رؤية كيف يلعب الفريق وأتواصل معه لصنع الفارق إن احتجنا إليه".

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره سلوفاكيا يوما الأحد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.