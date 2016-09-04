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أوزيل: محادثات تجديد العقد ستستمر.. ولا أستبعد الانتقال للدوري الأمريكي

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أوزيل: محادثات تجديد العقد ستستمر.. ولا أستبعد الانتقال للدوري الأمريكي أوزيل: محادثات تجديد العقد ستستمر.. ولا أستبعد الانتقال للدوري الأمريكي

قال ميسوت أوزيل متوسط ميدان أرسنال إن محادثات تجديد عقده مع الفريق والتي توقفت بسبب بطولة يورو 2016، سوف تستمر مرة أخرى، كما أشار إلى إمكانية انتقاله لأحد الدوري الأمريكي مستقبلا.

ولدى أوزيل عقدا مع أرسنال يمتد حتى صيف 2018، وكان المدفعجية يسعون لتجديد عقد اللاعب الدولي الألماني.

وصرح أوزيل لصحيفة "إكسبرس" البريطانية "لدي عقد يمتد حتى 2018، ناقشنا تجديده، لكن المحادثات توقفت بسبب البطولة الأوروبية".

وتابع "أردت التركيز في البطولة لأنني كنت في ذلك الوقت مع ، الآن سوف نتابع محادثات تجديد العقد".

وأكمل "في كرة القدم، لا يمكنك أن تقول أبدا لا، أنت لا تعلم ما سيحدث، كان لدي وقتا جيدا في ألمانيا والكثير من المرح".

وأتم "وبالتالي الانتقال للدوري الأمريكي يعد خيارا، لدي الكثير من المرح في كل مكان، جماهيري تعرف أنني أحب قضاء أجازتي في لوس أنجلوس، لأن تلك المدينة تلهمني".

وانضم أوزيل إلى أرسنال قادما من ريال مدريد في صيف 2013 بمبلغ 39.95 مليون جنيه إسترليني.

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