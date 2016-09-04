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أنشيلوتي: تدريب أتليتكو أو برشلونة؟ أحترم تاريخ ريال مدريد

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أنشيلوتي: تدريب أتليتكو أو برشلونة؟ أحترم تاريخ ريال مدريد أنشيلوتي: تدريب أتليتكو أو برشلونة؟ أحترم تاريخ ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ إنه لن يدرب أتليتكو مدريد أو برشلونة احتراما لتاريخه مع ريال مدريد وتاريخ التنافس بين تلك الأندية.

وكان أنشيلوتي قد قاد ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ10 في تاريخ النادي خلال موسم 2013-2014، قبل أن يرحل في صيف 2015.

وصرح أنشيلوتي لصحيفة "ماركا" الإسبانية "لا لن أدرب أبدا أتليتكو مدريد أو برشلونة، أحترم تاريخ التنافس بين الناديين بنفس الطريقة، وعلى نفس المنوال كمدرب سابق لميلان ولاعب سابق لروما لا يمكنني تدريب إنتر ميلان أو لاتسيو".

وأضاف "إنها قصتي والاحترام مهم للغاية، لدي الكثير من الاحترام لأتليتكو مدريد وبرشلونة، لكن لا يمكنني تدريبهم لأنني دربت ريال مدريد لمدة عامين".

وتابع "حينما نواجه أتليتكو سيكون استقبالنا طبيعيا لخصم ومدرب خصم، سأقوم بعمي وهو تحدي الفوز في كالديرون".

وأتم " لم تكن الأمور على ما يرام بالنسبة لي سابقا، لكنني أريد الفوز مع بايرن".

ولم يفز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا منذ 2013، ويواجه أتليتكو مدريد في ثاني جولات دور المجموعات يوم 28 من الشهر الجاري.

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