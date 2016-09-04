أوقاف بورسعيد: بيع 175 صك أضحية والمحافظ يجتمع مع الأئمة قبل عيد الأضحى

بورسعيد – جمال نوفل:

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أئمة ومشايخ مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ صفوت نظير مدير عام المديرية، وبحضور المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، وذلك للوقوف علي استعدادهم لاستقبال عيد الاضحي المبارك وبحث سبل النهوض بالعملية الدعوية ورفع الوعي الديني لدي المواطنين.

> وأكد محافظ بورسعيد للأئمة والدعاة علي انهم قيمة وقامة كبيرة وقدوة ولابد أن يتعاونوا فيما بينهم ويكمل بعضهم الآخر للنهوض بالدعوة ونشر تعاليم ديننا الحنيف المعتدلة، مشددًا على أهمية دورهم في هذه الفترة الهامة من عمر الوطن وضرورة تواجدهم الدائم بالمساجد وعلي المنابر لجذب رواد المساجد؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدي المواطنين وبالقضايا المجتمعية لاسيما الشباب منهم حتي لا يقعوا فريسة في أيدي أصحاب الفكر المتطرف.

> وصرح الشيخ صفوت نظير بأن عدد بيع صكوك الأضحية بالمحافظة بلغ١٧٥ صكا من خلال المديرية فقط حيث يتوجه المضحين الي أئمة المساجد المخصصة لبيع الصكوك وهي ٦ مساجد ( الرحمة ، التوفيقي ، مريم ، السلام ، لطفي شبارة ، بورفؤاد الكبير) ويتم توريد قيمتها للمديرية وتبلغ قيمة الصك الواحد ١٢٠٠ جنيه.

> كما أوضح “نظير” أن أئمة المديرية سيقومون بتوعية المواطنين بأن جلود الأضاحي سيتم جمعها من خلال مركزي شباب الزهور وبورفؤاد لصالح مرفق الاسعاف وعلاج مرضي الالتهاب الكبدي الوبائي بالمحافظة وانه لا يجوز بيع جلود الاضحية او منحها للجزار ولكن لابد من التصدق بها.