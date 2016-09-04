أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قوات الشرعية تصد هجومين متزامنين للحوثيين في اليمن

Google+ Print
قوات الشرعية تصد هجومين متزامنين للحوثيين في اليمن قوات الشرعية تصد هجومين متزامنين للحوثيين في اليمن

ارشيفية

صدت القوات الشرعية هجومين متزامنين لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

ووقع الهجومان على مواقع عسكرية تابعة للواء 82، بمنطقة ميدي في حجة، بهدف التقدم نحو الميناء المطل على البحر الأحمر.

وأسفرت المواجهات أثناء صد الهجوم، عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بحسب “سكاي نيوز”.

وذكرت مصادر عسكرية أن الجبهات المجاورة في حرض والطوال، قرب الحدود مع ، شهدت قصفا متبادل بين قوات الشرعية والميليشيات.

وفي وقت سابق، قتل 3 جنود يمنيين وأصيب 7 آخرين بينهم مدنيين، إثر انفجار عبوة ناسفة عقب تفكيكها، في ضواحي مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وفي العاصمة صنعاء، قصفت مقاتلات التحالف العربي معسكر العسكري، الذي تسيطر عليه الميليشيات المتمردة في منطقة عصر، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية