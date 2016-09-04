قوات الشرعية تصد هجومين متزامنين للحوثيين في اليمن

صدت القوات الشرعية هجومين متزامنين لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

ووقع الهجومان على مواقع عسكرية تابعة للواء 82، بمنطقة ميدي في حجة، بهدف التقدم نحو الميناء المطل على البحر الأحمر.

وأسفرت المواجهات أثناء صد الهجوم، عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بحسب “سكاي نيوز”.

وذكرت مصادر عسكرية أن الجبهات المجاورة في حرض والطوال، قرب الحدود مع السعودية، شهدت قصفا متبادل بين قوات الشرعية والميليشيات.

وفي وقت سابق، قتل 3 جنود يمنيين وأصيب 7 آخرين بينهم مدنيين، إثر انفجار عبوة ناسفة عقب تفكيكها، في ضواحي مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وفي العاصمة صنعاء، قصفت مقاتلات التحالف العربي معسكر التموين العسكري، الذي تسيطر عليه الميليشيات المتمردة في منطقة عصر، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه.