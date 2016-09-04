جونيور أجاي ينتظم في مران الأهلي

انتظم النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ولم يشارك أجاي في مران الفريق أمس بسبب خضوعه للكشف الطبي في أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث قام بمتابعة جزء من مران الفريق من على دكة البدلاء.

وكان أجاي قد حضر إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عصر أمس السبت، لوضع اللمسات الأخيرة في عقده مع القلعة الحمراء، ولتقديمه إلى وسائل الإعلام.

ومن المُقرر أن يدخل الأهلي في مسعكر مغلق في منظفة “6 أكتوبر”، غدًا الإثنين، يتخلله مبارتنين وديتين، تأتي الأولى أمام الشمس يوم الأربعاء المقبل، إلا أن الثانية لم تتحدد حتى الآن.