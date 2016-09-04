أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جونيور أجاي ينتظم في مران الأهلي

Google+ Print
جونيور أجاي ينتظم في مران الأهلي جونيور أجاي ينتظم في مران الأهلي

جونيور أجاي

انتظم النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ولم يشارك أجاي في مران الفريق أمس بسبب خضوعه للكشف الطبي في أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث قام بمتابعة جزء من مران الفريق من على دكة البدلاء.

وكان أجاي قد حضر إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عصر أمس السبت، لوضع اللمسات الأخيرة في عقده مع القلعة الحمراء، ولتقديمه إلى وسائل الإعلام.

ومن المُقرر أن يدخل الأهلي في مسعكر مغلق في منظفة “6 أكتوبر”، غدًا الإثنين، يتخلله مبارتنين وديتين، تأتي الأولى أمام الشمس يوم الأربعاء المقبل، إلا أن الثانية لم تتحدد حتى الآن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا