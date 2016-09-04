وصول 6500 طن بوتاجاز لموانيء السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف ” يوسف” أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 438 راكب و 109 سيارة و السفينة الحرية و على متنها 66 شاحنة و 2 راكب.

على جانب اخر ، شهد الميناء بالامس استقبال العبارة امانة و على متنها 1319 راكب و 99 سيارة منهم 32 سيارة رسالة تصدير و السفينة الحرية و على متنها 32 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 46 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 63 شاحنة و 63 راكب و مغادرة السفينة جوهر رشا و على متنها 21 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 84 شاحنة و 85 راكب و 1 سيارة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 613 راكب و 11 براد و 25 تريلا و 16 سيارة و 3 باص جيت .

> على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 421 راكب و 42 براد و 36 تريلا و 6 سيارة خلال رحلتين كما غادرت العبارة برنسيسة و على متنها 175 راكب و 20 سيارة و 2 باص جيت و العبارة سينا و على متنها 45 راكب و 31 تريلا و 12 براد.

شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 553 راكب و 138 سيارة متجهة الى ميناء ضبا السعودى و العبارة لابسبس و على متنها 85 راكب من مختلف الجنسيات متجهة الى ميناء شرم الشيخ البحرى.