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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانيء السويس

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وصول 6500 طن بوتاجاز لموانيء السويس وصول 6500 طن بوتاجاز لموانيء السويس

موانيء السويس (أرشيفية)

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف ” يوسف” أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 438 راكب و 109 سيارة و السفينة الحرية و على متنها 66 شاحنة و 2 راكب.

على جانب اخر ، شهد الميناء بالامس استقبال العبارة امانة و على متنها 1319 راكب و 99 سيارة منهم 32 سيارة رسالة تصدير و السفينة الحرية و على متنها 32 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 46 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 63 شاحنة و 63 راكب و مغادرة السفينة جوهر رشا و على متنها 21 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 84 شاحنة و 85 راكب و 1 سيارة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 613 راكب و 11 براد و 25 تريلا و 16 سيارة و 3 باص جيت .
> على جانب اخر شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 421 راكب و 42 براد و 36 تريلا و 6 سيارة خلال رحلتين كما غادرت العبارة برنسيسة و على متنها 175 راكب و 20 سيارة و 2 باص جيت و العبارة سينا و على متنها 45 راكب و 31 تريلا و 12 براد.

شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 553 راكب و 138 سيارة متجهة الى ميناء ضبا السعودى و العبارة لابسبس و على متنها 85 راكب من مختلف الجنسيات متجهة الى ميناء شرم الشيخ البحرى.

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