بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية بهونج كونج

بدأ الناخبون في هونج كونج، التصويت في أول انتخابات تشريعية كبرى تجرى منذ إندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2014.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد – أن الأحزاب الرئيسية المتنافسة في الانتخابات تنقسم في مواقفها بشأن علاقة هونج كونج ببكين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها بعد 15 ساعة من بدء الاقتراع .

يذكر أن منطقة هونج كونج تتمتع بديمقراطية جزئية، إذ لا يتمكن جميع السكان من التصويت على جميع المقاعد حيث تختار مجموعة تشكل 6 % فقط من السكان 30 مقعدا.

وينص النظام الانتخابي هناك على أنه على الرغم من أن هونج كونج لديها 3.7 ملايين ناخب، فإن 30 مقعدا في المجلس التشريعي يختارون من قبل 239 ألفا و724 شخصا فقط .

أ ش أ