نظام مبتكر لإنشاء ساحات الأطفال في دبي

تبدأ بلدية دبي بتنفيذ ساحات ألعاب أطفال بنظام إبداعي متميز وحديث يقام للمرة الأولى في المنطقة بكلفة تقدر بـ 30 مليون درهم.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن الدائرة تحرص دائما على العمل وفق الرؤية والفكر المستقبلي الذي تنشده الحكومة الرشيدة من خلال تنفيذ مثل هذه المشاريع الإبداعية المميزة، مشيراً إلى أنها تعمل على جعل وإيجاد الإبداع كسمة وعلامة مميزة من خلال مشاريعها المقبلة والتي تواكب الأهداف والتطلعات في هذا المجال.

كما أن الدائرة أيضا حريصة على تقديم خدمات راقية لإسعاد المتعاملين بما يحقق الرضا لدى هذه الفئة وبما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لها كمؤسسة خدمية ومجتمعية بالدرجة الأولى تقدم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين.

عناصر فريدة

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن تنفيذ ساحات ألعاب الأطفال سيتم من خلال نظام إبداعي متميز جديد وسيتم توزيعها على 10 مناطق سكنية متفرفة في الإمارة بكلفة تبلغ 30 مليون درهم.

و حرصت الدائرة على توفير كافة العناصر الفريدة التي تتكون منها هذه الساحات بحيث تكون حديثة وتستخدم عناصرها لأول مرة في الإمارة والتي تحتوي على أرضيات مطاطية ملونة وعشب صناعي وألعاب أطفال مبتكرة وتخصصية لم يتم استخدامها مسبقاً، وستلبي هذه الألعاب احتياجات الطفل متضمنة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث سيتم استخدام عناصر فنية وتقديم فكرة التعلم عن طريق اللعب،وتحوي الساحة أيضا جلسات مظللة بمظلات خشبية ومقاعد خشبية وسلل مهملات ودورات مياه و إضاءة ليلية تعمل بالطاقة الشمسية وسوراً معدنياً غير تقليدي وملون محيط بساحة الألعاب.

تصاميم

كما سيتم تطبيق أفكار ابداعية جديدة في تنفيذ تلك الساحات من خلال التصاميم الفريدة والتي ستضيف للساحات أنماطاً متميزة تساهم في تعليم وترفيه الأطفال في آن واحد، ومن بينها ساحة المغامرات لتنمية روح التحدي والمغامرة لدى الطفل ، وساحة تعليمية حيث يتم اختيار ألعاب تنمي فكر وذكاء الطفل وتشجعه على البحث والقراءة، وساحات الحواس والفضاء والصحراء والإمارات.