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البابا تواضروس الثاني يرأس قداسًا في الكنيسة المصرية بعمان

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البابا تواضروس الثاني يرأس قداسًا في الكنيسة المصرية بعمان البابا تواضروس الثاني يرأس قداسًا في الكنيسة المصرية بعمان

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس في الكنيسة المصرية بعمان كنيسة السيدة العذراء، والشهيد مارجرجس، بعمان.

وأعرب البابا تواضروس الثانى، عن شكره، وامتنانه للملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن على الحفاوة، وحسن الضيافة التى حظى بها، والوفد المرافق منذ وصوله للعاصمة الأردنية عمان.

وقال البابا تواضروس – فى كلمة له عقب القداس: ” نحن فى ضيافة الملك عبد الله بن الحسين، وأحمل لكم سلاما كبيرا من ، وأنا سعيد أن أتقابل معكم”.

حضر القداس السفير طارق عادل سفير مصر بالأردن، والأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، واﻷنبا إيلاريون أسقف عام كنائس عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر، واﻷنبا هرمينا أسقف عام كنائس عين شمس، والمطرية، والقس أنجيلوس إسحاق والقس أمونيوس عادل سكرتيرا قداسته وكهنة وقساوسة كنائس عمان.

وتعد هذه الزيارة الأولى للبابا تواضروس للأردن منذ تنصيبه على كرسى مارمرقس العام ٢٠١٢.

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