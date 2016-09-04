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النيابة تطلب تحريات المباحث بشأن سرقة مليون جنيه من مكتب بريد بالشرقية

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النيابة تطلب تحريات المباحث بشأن سرقة مليون جنيه من مكتب بريد بالشرقية النيابة تطلب تحريات المباحث بشأن سرقة مليون جنيه من مكتب بريد بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم، الأحد، برئاسة أحمد يس، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، طلب تحريات المباحث بشأن سرقة مليون جنيه من مكتب بريد قرية غزالة، كما طلبت النيابة استدعاء الحراسة الأمنية المعينة لخدمة المكتب لسؤالها.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مجهولون بسرقة مكتب بريد قرية غزالة التابعة لمركز الزقازيق، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى القرية لمعاينة مسرح الحادث.

 

وأفاد مصدر أمنى بشرطة البريد أن الجناة سرقوا مليون جنيه وأجهزة حاسب ألى من المكتب، وتبين أن الجناة دخلوا من شباك حمام المكتب بعد تكسيره، فى ظل عدم تواجد الحراسة الأمنية المعينة لتأمين المبلغ، وتبين من المعاينة عدم وجود آثار عنف على الخزنة.


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