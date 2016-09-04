وزير النقل: 180 ألف مقعد إضافي خلال عيد الأضحى.. ورقابة صارمة على شبابيك التذاكر

اجتمع الدكتور جلال سعيد وزير النقل، مع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية وقيادات شرطة النقل والمواصلات لبحث استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك.

واستعرض الوزير خطة السكة الحديد خلال العيد وعدد القطارات الاضافية التي سيتم توفيرها للمواطنين خلال العيد حيث تقرر تشغيل26 قطار اضافي ( 6 قطارات مميزة بين القاهرة / أسوان و 8 قطارات مميزة لأهالي النوبة للذهاب والعودة وقطارين مميزين لنادى الجعافرة وقطارين مميزين للاتحاد النوعى ، و6 قطارات مكيفة بين القاهرة اسوان وبالعكس و2 قطار مكيف بين اسكندرية / اسوان وبالعكس ) بالإضافة الى عدد 390 عربة اضافية للمواعيد العادية.

و سوف يتم التنفيذ خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى 18 سبتمبر ليبلغ عدد المقاعد الاضافية خلال هذه الفترة 180 ألف مقعد بالإضافة الي عدد مقاعد التشغيل اليومي التي تقدر 462481 مقعد ، وذلك لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب والسيطرة على السوق السوداء ، وحرصا على توفير أقصى سبل الراحة والأمان والسلامة للركاب أثناء الرحلة .

> وتم مناقشة اجراءات تأمين المحطات والعربات ، و عمليات التفتيش المكثفة أمام شبابيك التذاكر بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والأمن الاداري ، وكذلك الالتزام بحجز اربعة مقاعد لكل راكب بالرقم القومي منعًا لبيع التذاكر في السوق السوداء.

ووجه الدكتور جلال سعيد باستمرار عدم تطبيق أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات الإضافية خلال فترة العيد هذا العام وذلك تيسيرا على المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وعدم تحملهم أعباء إضافية في تذاكر السفر بالقطارات.

> و شدد وزير النقل على ضرورة توضيح المقاعد الشاغرة بكل قطار من خلال شاشات العرض الموجودة بمحطة القاهرة تسهيلا على الركاب ، واعلان الجمهور عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات بارقام القطارات ومواعيدها والارصفة الموجودة عليها.

كما وجه الوزير قيادات السكك الحديدية برفع حالة الاستعداد القصوى لعيد الاضحى المبارك وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات والاشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية ، وإلغاء اجازات طوائف التشغيل خلال العيد ، والعمل على مدار الساعة ، والتأكد من تقديم خدمة مميزة للجمهور ، والمحافظة على انتظام جدول التشغيل ، والاهتمام بعنصر النظافة أثناء رحلات القطارات ، والغاء اجازات قطاعات النظافة والامن الاداري بشركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية ، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة (147) وعلى الارقام التالية (0225753555- 01274422925 ) ، وهذه الارقام تعمل على مدار اليوم ، وقد تم وضع ملصقات تحمل هذه الارقام داخل قطارات الهيئة.

ومن جانبه اعرب اللواء محمد يوسف مدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومساعد وزير الداخلية عن وضع خطة شاملة لتأمين المحطات والقطارات ، وعمل حملات يومية مكثفة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين ، والقضاء على السوق السوداء مشيرا انه من اول أغسطس الماضي تم ضبط 13 قضية سوق سوداء لبيع تذاكر القطارات داخل محطة مصر بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.