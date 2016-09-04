أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشرقية

Google+ Print
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشرقية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

شنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان عرابى والقومية وشارع مولد النبى وحلقة السمك بمدينة الزقازيق، وذلك بعد .تعدد الشكاوى من المواطنين بإعاقة حركة المرور وإيواء بعض الخارجين على القانون فى تلك المناطق، وقيامهم بأعمال البلطجة 

 

وتمكنت الحملة من رفع 1075 حالة إشغال طريق، وفى مجال شرطة البيئة والمسطحات تم تحرير 8 محاضر ضد محلات مبيدات زراعية بدون ترخيص، وتحرير 4 محاضر ضد محلات أعلاف حيوانية بدون ترخيص ،كما تم تنفيذ عدد (12) قرار إزالة تعديات على منافع الرى، كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد 34 منشأة كبيرة متعددة الأغراض بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات الحريق.

 

يشار إلى أن الحملة لاقت قبول واستحسان الأهالى، وكان لها مردود إيجابى، نظرا للجهود المبذولة وما أسفرت عنه من نتائج.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365