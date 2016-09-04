حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشرقية

شنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان عرابى والقومية وشارع مولد النبى وحلقة السمك بمدينة الزقازيق، وذلك بعد .تعدد الشكاوى من المواطنين بإعاقة حركة المرور وإيواء بعض الخارجين على القانون فى تلك المناطق، وقيامهم بأعمال البلطجة

وتمكنت الحملة من رفع 1075 حالة إشغال طريق، وفى مجال شرطة البيئة والمسطحات تم تحرير 8 محاضر ضد محلات مبيدات زراعية بدون ترخيص، وتحرير 4 محاضر ضد محلات أعلاف حيوانية بدون ترخيص ،كما تم تنفيذ عدد (12) قرار إزالة تعديات على منافع الرى، كما تم تحرير عدد من المحاضر ضد 34 منشأة كبيرة متعددة الأغراض بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات الحريق.

يشار إلى أن الحملة لاقت قبول واستحسان الأهالى، وكان لها مردود إيجابى، نظرا للجهود المبذولة وما أسفرت عنه من نتائج.