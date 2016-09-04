أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري -
ضبط 4 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر -
رويترز: تصاعد دخان أسود من مطار في موسكو -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انطلاق قمة العشرين بمشاركة السيسي.. والرئيس الصيني يؤكد دعم اقتصاد إفريقيا والبلدان الأقل نموًا

Google+ Print
انطلاق قمة العشرين بمشاركة السيسي.. والرئيس الصيني يؤكد دعم اقتصاد إفريقيا والبلدان الأقل نموًا انطلاق قمة العشرين بمشاركة السيسي.. والرئيس الصيني يؤكد دعم اقتصاد إفريقيا والبلدان الأقل نموًا

الرئيس الصينى شى جين بينغ

انطلقت منذ قليل، فى مدينة هانجتشو الصينية أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح .

 وقال الرئيس الصينى شى جين بينغ، إن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية يتطلب علينا تنفيذ برنامج 2030 للتنمية المستدامة وتطوير التنمية الشاملة، إضافة إلى عملهم على دعم تصنيع أفريقيا والبلدان الأقل نموا والتوسع فى الوصول لمجالات الطاقة والنهوض بالدمج المالى وتشجيع الشباب لبدء أعمال خاصة.

وأوضح الرئيس الصيني فى كلمته بأعمال قمة العشرين، أن هذه الإجراءات سوف تساعد على تخفيض الظلم وعدم التوازن فى التنمية العالمية، وأن تكون هذا الأعمال لفائدة كافة الدول من أجل تحقيق النمو.

وأضاف :”على مجموعة العشرين أن تلعب دورها على نحو كامل من أجل أن يكون الاقتصاد العالمى فى طريق الرفاهية والاستقرار، وعلى مجموعة العشرين أن تكون متغيرة وأن تتحمل الدور الرائد وتشعل النمو الاقتصادى العالمى وتحترم التزاماتها”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية