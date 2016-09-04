انطلاق قمة العشرين بمشاركة السيسي.. والرئيس الصيني يؤكد دعم اقتصاد إفريقيا والبلدان الأقل نموًا

انطلقت منذ قليل، فى مدينة هانجتشو الصينية أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الرئيس الصينى شى جين بينغ، إن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية يتطلب علينا تنفيذ برنامج 2030 للتنمية المستدامة وتطوير التنمية الشاملة، إضافة إلى عملهم على دعم تصنيع أفريقيا والبلدان الأقل نموا والتوسع فى الوصول لمجالات الطاقة والنهوض بالدمج المالى وتشجيع الشباب لبدء أعمال خاصة.

وأوضح الرئيس الصيني فى كلمته بأعمال قمة العشرين، أن هذه الإجراءات سوف تساعد على تخفيض الظلم وعدم التوازن فى التنمية العالمية، وأن تكون هذا الأعمال لفائدة كافة الدول من أجل تحقيق النمو.

وأضاف :”على مجموعة العشرين أن تلعب دورها على نحو كامل من أجل أن يكون الاقتصاد العالمى فى طريق الرفاهية والاستقرار، وعلى مجموعة العشرين أن تكون متغيرة وأن تتحمل الدور الرائد وتشعل النمو الاقتصادى العالمى وتحترم التزاماتها”.