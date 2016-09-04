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وصول جثماني شقيقين لقيا مصرعهما في الأردن

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وصول جثماني شقيقين لقيا مصرعهما في الأردن وصول جثماني شقيقين لقيا مصرعهما في الأردن

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، جثماني شقيقين قادمين من عمان لقيا مصرعهما خنقًا خلال عملهما في تنظيف بئر وقود بالأردن، وتم الإفراج عن الجثمانين، وتسليمهما لأقاربهما لدفنهما بمقابر الأسرة بمحافظة الشرقية .

صرحت مصادر بالحجر الصحي – حسبما أفاد مراسلنا – بأن وصل جثمان “محمد محمد علاوي” – 27 سنة، وشقيقه “فهمي” – 20 سنة، على رحلة للطيران رقم 740، والقادمة من عمان.

وقال الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالإنابة، إن تقرير الوفاة المرافق للجثمانين أوضح أن الاختناق و سبب الوفاة، نظرًا لاستنشاقهما مواد بترولية، حيث لقيا مصرعيهما خلال تنظيف بئر وقود بمنطقة “سحاب” في الثاني من سبتمبر الحالي .

وأضاف حسين :” تم الإفراج عنهما، وإصدار تصريح الدفن، وتسليمهما لأقاربهما لدفنهما بمقابر الأسرة بمركز الحسينية التابع لمحافظة الشرقية”.

 

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