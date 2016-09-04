عبد الوهاب: نريد تحديد أيام معينة للعب مباريات الدوري مثل دوريات العالم الكبرى

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي إن فريقه يرغب في تحديد أيام معينة لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد، أسوة بما يحدث في دوريات العالم الكبرى.

وتبدأ غمار منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 15 من الشهر الجاري، ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في افتتاحية موسم 2016-2017.

وصرح عبد الوهاب للصحفيين "نريد تحديد أيام معينة لخوض منافسات الدوري في الموسم الجديد كما يحدث في كل دوريات العالم الكبرى".

وأضاف "فكرة تحديد يومين أو ثلاثة ثابتة في كل أسبوع لخوض منافسة الدوري أمر احترافي جدا، وأتمنى تطبيقه في الدوري المصري لعدة أسباب أهمها انتظام المسابقة والنجاح في الوصول لصيغة تفاهم واضحة المعالم بشأن مواعيد المباريات".

واستدرك "حتى يتسنى للجميع تنسيق الأمور بشكل جيد مع الجهات الأمنية".

وأتم "كما أرغب في تهنئة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، والأهلي سيدعم المجلس الجديد وأتمنى له التوفيق في رحلته المقبلة بإدارة سفينة الاتحاد".

وكان محمود طاهر رئيس الأهلي قد حدد شرطين لملعب الأهلي في الدوري. (طالع التفاصيل)