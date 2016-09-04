وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف يوسف فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 438 راكب و109 سيارة والسفينة الحرية وعلى متنها 66 شاحنة و2 راكب.

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1319 راكب و99 سيارة منهم 32 سيارة رسالة تصدير والسفينة الحرية وعلى متنها 32 شاحنة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 46 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 63 شاحنة و63 راكب ومغادرة السفينة جوهر رشا وعلى متنها 21 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 84 شاحنة و85 راكب و1 سيارة.

كما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 613 راكب و11 براد و25 تريلا و16 سيارة و3 باص جيت، وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 421 راكب و42 براد و36 تريلا و6 سيارة خلال رحلتين، كما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 175 راكب و20 سيارة و2 باص جيت والعبارة سينا وعلى متنها 45 راكب و31 تريلا و12 براد.

وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 553 راكب و138 سيارة متجهة إلى ميناء ضبا السعودى والعبارة لابسبس وعلى متنها 85 راكب من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ البحرى.