الصين: يجب العمل بطريقة بناءة لحل النزاعات مع الهند

قال الرئيس الصيني شي جين بينج لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يوم الأحد إن على كل بلد احترام مخاوف البلد الآخر والعمل بطريقة بناءة على معالجة الخلافات بينهما.

وتعمل الجارتان المسلحتان نوويا تدريجيا على تخفيف حدة توترات قديمة بينهما.

وبحسب رويترز تعهد زعيما البلدين العام الماضي بالعمل على تهدئة نزاع حدودي مرير يعود إلى حرب حدودية استمرت لفترة قصيرة عام 1962 رغم بقاء الخلافات دون حل.

وخلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو بشرق الصين قال شي إن العلاقات اكتسبت قوة دفع مطردة وصحية ويجب أن تستمر لزيادة التفاهم والثقة المتبادلين.

وذكر شي في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية الصينية “يجب أن يحترم كل منا مخاوف الآخر ويضعها في الاعتبار ونستخدم الأساليب البناءة للتعامل بشكل مناسب مع الموضوعات محل النزاع.”

وأضاف “ترغب الصين في العمل بجد مع الهند للحفاظ على المستوي الجيد من العلاقات الصينية الهندية الذي بلغناه بصعوبة.”