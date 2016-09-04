أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 -
ألمانيا: مغربي معتقل بتهمة الإرهاب خطط لهجوم على سفارة روسيا -
محافظ أسيوط يكرم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم علي مدارس -
مصدر أمنى: منفذ تفجير المرقسية هو "محمد.ع.غ" من الشرقية -
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟ -
بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات تأمين كنائس دمنهور -
"الآثار" توافق على طلب استكمال أعمال البعثة البولندية بمنطقة مارينا -
أول اعتذار عن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة -
ملياردير يخسر ثروة عمره في ساعة ونصف -
السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار منطقة شرق آسيا

Google+ Print
السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار منطقة شرق آسيا السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار منطقة شرق آسيا

الرئيس عبد الفتاح خلال المباحات مع رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية بارك جيون هاي – أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على أمن واستقرار منطقة شرق آسيا، وخاصةً شبه الجزيرة الكورية، مؤكدًا دعم مصر وتأييدها لكافة الجهود التي تستهدف تسوية النزاعات في شبة الجزيرة الكورية من خلال الوسائل السلمية.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، برئيسة جمهورية كوريا الجنوبية بارك جيون هاي، بمقر إقامتها بمدينة هانجشو الصينية، وذلك بحضور وفدي البلدين حيث ضم الجانب المصري، وزيري الخارجية، والتجارة والصناعة.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيسة كوريا الجنوبية أعربت عن سعادتها بالالتقاء مُجددًا بالرئيس في أعقاب زيارته لسول في مارس الماضي، مشيدةً بما ساهمت به هذه الزيارة في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات والإعلان عن الشراكة الشاملة بين البلدين، فضلًا عن الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الهامة.

وأعرب الرئيس – خلال اللقاء – عن إعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بكوريا الجنوبية والشراكة القائمة بين البلدين، مرحبًا بالزيارة التي قام بها وزير التجارة الكوري لمصر في مايو الماضي على رأس وفد من رجال الأعمال الكوريين، والتي عكست اهتمام الجانب الكوري بتفعيل أطر التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الرئاسية إلى سول.

وثمن الرئيس السيسي، الاستثمارات الكورية في مصر، والنماذج الناجحة التي تقدمها الشركات الكورية، والتي قررت التوسع في الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا حرص المصرية على تذليل بعض العقبات التي تواجه عمل هذه الشركات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيسة كوريا الجنوبية أكدت – خلال اللقاء – حرص بلادها على دعم استقرار مصر والاستمرار في الارتقاء بالتعاون الثنائي معها في جميع المجالات، مؤكدةً دور مصر الإقليمي والدولي الهام.

كما أشارت إلى أهمية استمرار تفعيل الشراكة بين البلدين من خلال الحفاظ على دورية انعقاد آليات التعاون القائمة بين البلدين، مؤكدةً على تشجيع الحكومة الكورية لشركاتها الوطنية على الاستثمار في مصر والاستفادة مما توفره من فرص واعدة.

وأكدت بارك جيون هاي، أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، مشيرةً إلى أن مصر هي أول دولة عربية يتم فيها إنشاء مركز ثقافي كوري، فضلًا عن افتتاح قسم للغة الكورية في جامعة عيد شمس، ومتابعة خطوات إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا التي ستساهم في بناء الكوادر المصرية في المجال التقني.

وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء تناول متابعة موقف المشروعات التنموية التي اتفق الجانبان على تنفيذها خلال الزيارة الرئاسية إلى سول في مارس الماضي، فضلاً عن سُبل الاستفادة من التجربة الكورية في عدد من المجالات مثل:” التعليم، وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية الحرة”.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤي حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرضت رئيسة كوريا الجنوبية تطورات الأوضاع في شبة الجزيرة الكورية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"