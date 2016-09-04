الأرصاد: طقس اليوم رطب على الوجه البحري ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مصحوبة بسقوط الأمطار هناك قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

> الإسكندرية 24 30

> مطروح 23 29

> بورسعيد 25 30

> دمياط 25 30

> بلطيم 25 31

> الإسماعيلية 24 33

> السويس 23 34

> العريش 24 32

> نخل 20 35

> طابا 20 34

> الطور 25 34

> مرسى علم 28 37

> الغردقة 27 37

> شرم الشيخ 28 35

> رفح 23 32

> كاترين 17 31

> سيوة 23 35

> المنيا 23 36

> الفيوم 24 35

> رأس سدر 25 34

> أبوسمبل 25 39

> وسط الدلتا 24 33

> أسيوط 23 37

> سوهاج 24 38

> الأقصر 25 39

> أسوان 26 40

> شلاتين 28 38

> حلايب 29 36

> الوادى الجديد 22 39

> قنا 25 38

> نويبع 27 34

> السلوم 22 29.