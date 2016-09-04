إحالة قاتل شقيقه بالسويس إلى محكمة الجنايات

قررت النيابة العامة بالسويس إحالة "عمرو.د.أ" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل شقيقة بخنقه داخل منزلهم بحى الجناين بالسويس.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته، مؤكدا أنه قتل شقيقه بسبب سرقته ميراث أشقائه والاعتداء على والدته وأشقائه باستمرار وسوء سلوكه.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بعثور المواطنين على "عبده زياد أحمد" مشنوقا ومعلقا أمام منزله.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية، تبين أن القاتل هو "عمرو دياب" شقيق القتيل، بسبب وجود خلافات بينهما على الميراث، وأن القتيل أشعل النيران فى محلات تجارية يمتلكها أشقائه.

تم ضبط المتهم، أثناء تلقيه العزاء داخل السرادق، حيث حادثه مدير المباحث الجنائية بالسويس وطالبه بالخروج معه، وتمت مواجهته فاعترف بقتل أخيه.

وقال المتهم فى اعترافاته: "إننى قتلته وهو يستحق القتل لأنه يقوم بضرب أمى وضربى والاعتداء الدائم على أسرتنا، فالقتيل كان مدمن مخدرات وخرج من السجن منذ فترة وأشعل النيران فى اثنين من المحلات التى كنا نعيش منها واستولى على ميراثنا".

وأكد المتهم، أنه قام بقتل شقيقة عن طريق الخنق باستخدام حبل غسيل، ثم قام بتقييده، وانتظر عدة ساعات حتى طلوع النهار وألقى به أمام المنزل.

وأضاف المتهم، أنه ليس نادما على قتله لأنه يستحق ذلك، قائلا إن جميع جيراننا يعلمون أنه مدمن لجميع أنواع المخدرات وكان يقوم بضرب أمى وشقيقاته بعنف شديد كل يوم أمام الجميع.