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6 إسعافات أولية غير عادية تهمك معرفتها

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6 إسعافات أولية غير عادية تهمك معرفتها 6 إسعافات أولية غير عادية تهمك معرفتها

أرشيفية

تقع الحوادث بسرعة سواء كنت في ساحة اللعب أو في الخلاء أو حتى في البيت. وقد لا يكون لديك الفرصة للاستعانة بالأدوات اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وربما يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية كبيرة إذا تأخر الوقت.

وبحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي، إليك بعض الإجراءات المُسعفة لمجموعة من المواقف التي تتطلب إسعافات أولية:

لدغ النحل. يحتوي البصل على مكونات تعمل كمضادات حيوية نباتية. بعد تقشير البصلة ضعها مباشرة على المناطق المصابة من قرص النحل لتسريع الشفاء.

الشظايا والأشواك. قبل أن يتعذّر إخراج الشظايا والأشواك بالملقط، أو تفادياً للألم، يمكنك إستخراج الأشواك بشريط لاصق يحتوي على صمغ.

النزيف. استخدم الفوط الصحية لامتصاص الدم ووقف النزيف بدلاً من أية أقمشة أو أشياء أخرى قد لا تكون معقّمة. الفوط الصحية النسائية مصمّمة لتمتص الدم وهي أيضاً معقّمة.

الجروح. لوقف نزيف الجروح ضع بعض الفلفل الحريف، سيسبب ذلك حرقاناً لكنه سيوقف النزيف على الفور وأيضاً يوقف أي ألم يصاحبه لأنه يحتوي على مادة نباتية تعمل كمسكّن.

حروق اللسان. أفضل علاج لحروق اللسان هو السكّر. ضع ملعقة صغيرة من السكر في فمك على موضع الحرق باللسان، وأغلق فمك دون ابتلاع السكّر، وبمرور الوقت وذوبانه سيُشفَى الحرق.

الجروح القطعية. قد تستغرب من هذا الحل: ضع صمغاً على شق الجرح لوقف النزيف، وتأكد أن الصمغ سوف يجف ويسقط بعد وقت قصير. يمكنك عمل ذلك للصق جروح الوجه التي تحدث اثناء حلاقة الذقن، أو التي تصيب اليدين نتيجة استخدام أدوات المطبخ.

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