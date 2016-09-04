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«بانج آند أولفسن» تطلق تلفزيوناً شبكياً فائق الوضوح

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«بانج آند أولفسن» تطلق تلفزيوناً شبكياً فائق الوضوح «بانج آند أولفسن» تطلق تلفزيوناً شبكياً فائق الوضوح

أرشيفية

كشفت شركة “بانج آند أولفسن” النقاب عن جهاز التلفاز “بيوفيجن هوريزون” الجديد، الذي يعمل بتقنية الوضوح الفائق 3840×2160 بكسل، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات IFA، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور حتى 7 سبتمبر الجاري.

ويمتاز التلفزيون الجديد بجسم مصنوع من الألومنيوم باللون الأسود ويعمل بنظام تشغيل أندرويد تي في، ويتصل بمكتبات الميديا عن طريق الإنترنت، علاوة على أنه يعمل مع السماعات متعددة الغرف من شركة “بانج آند أولفسن” عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية. ويمكن الاعتماد على تقنية البلوتوث ووظيفة غوغل كاست من أجل الاتصال مع الأجهزة الأخرى مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس ومكبرات الصوت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ويشتمل شاسيه الجهاز BeoVision Horizon الجديد على فتحة لتركيب تلفزيون أبل أو وحدة أقراص صلبة، ويوفر منفذ HDMI 2.2 للمستخدم إمكانية توصيل مشغل أسطوانات البلوراي فائقة الوضوح UHD. وتعتمد شاشة التلفاز على تقنية LED، ويقوم مستشعر الإضاءة بمواءمة درجة سطوع الشاشة مع ظروف الإضاءة المحيطة، بالإضافة إلى وجود طبقة خاصة لزجاج الشاشة تعمل على الحد من الانعكاسات.

وأعلنت شركة “بانغ آند أولفسن” عن توافر تلفاز BeoVision Horizon الجديد بشاشة قياس 40 و 48 بوصة بأسعار تبدأ من 3 آلاف يورو تقريباً.

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