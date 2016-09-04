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اليوم.. الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لحملة ترشيح مشيرة خطاب لليونسكو

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اليوم.. الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لحملة ترشيح مشيرة خطاب لليونسكو اليوم.. الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لحملة ترشيح مشيرة خطاب لليونسكو

مشيرة خطاب

يعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لحملة ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو، اليوم الأحد، برئاسة وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية لليونيسكو.

وقررت ترشيح الوزيرة والدبلوماسية السابقة مشيرة خطاب لمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو ) خلفًا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي تنتهي ولايتها العام المقبل.
> وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في كلمة خلال حوار ثقافي استضافه المتحف المصري بوسط القاهرة، تحت عنوان (مصر واليونسكو والقضايا الثقافية) :”من أرض الكنانة ومهد الحضارات يسعدني أن أعلن لكم وللعالم أجمع أن جمهورية مصر العربية قررت ترشيح السيدة الوزيرة مشيرة خطاب … لمنصب مدير عام منظمة (اليونسكو).”

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