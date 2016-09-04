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لقاء بين الرئيسة الكورية الجنوبية ونظيرها الصيني غدا على هامش قمة العشرين

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لقاء بين الرئيسة الكورية الجنوبية ونظيرها الصيني غدا على هامش قمة العشرين لقاء بين الرئيسة الكورية الجنوبية ونظيرها الصيني غدا على هامش قمة العشرين

بارك جون هيه

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه التي تقوم بزيارة مدينة هانغتشو الصينية لحضور قمة مجموعة العشرين، ستجتمع مع نظيرها الصيني شي جين بينغ صباح يوم غد الاثنين.

وبحسب يونهاب الكورية الجنوبية قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي جونج يون كوك في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن محادثات قمة كورية جنوبية – صينية ستعقد صباح يوم الغد.

وخلال محادثات القمة، من المنتظر أن تؤكد الرئيسة بارك على أن المجتمع الدولي عليه أن يتعاون بشكل وثيق في تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية، وأن تشير إلى أن قرار نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدمة ثاد في شبه الجزيرة الكورية جاء في إطار تدابير دفاعية لا مفر منه من أجل حماية الأمن الوطني وسلامة الشعب، ولا توجد خطة أو نية لاستهداف بلد ثالث من خلال نشر منظومة ثاد.

وكانت الرئيسة بارك قد قالت في مقابلة كتابية أجرتها معها وكالة “روسيا سيغودنيا” الروسية الرسمية في يوم 2 سبتمبر، إنه لن تكون هناك حاجة لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدمة ثاد في شبه الجزيرة الكورية في حال عدم وجود تهديدات نووية من قبل كوريا الشمالية.

ومن ناحية أخرى، أوضح المكتب الرئاسي أن الرئيسة بارك ستلتقي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في غضون الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم وذلك لأول مرة منذ قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان سبل التغلب على النمو البطيء للاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون بين البلدين.

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