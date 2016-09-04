النشرة المرورية.. زحام مرورى ببعض شوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت بعض شوارع ومحاور محافظتى القاهرة والجيزة، فى ساعات الذروة الأولى للزحامات المرورية اليوم الأحد بعض الكثافات المرورية بالتزامن مع استقلال الموظفين السيارات أعلى المحاور للوصول إلى مقرات عملهم.

وشهد كوبرى أكتوبر بالوصلة المعلقة فى الاتجاهين للقادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض تكدسا مروريا، وتكرر الأمر أسفل ميدان رمسيس وعباس، وكوبرى الجامعة.

وتباطأت حركة السيارات بمطلع كوبرى 15 مايو للقادم من الجيزة وفى طريقه إلى مناطق القاهرة وطريق الأوتوستراد بمطالع ومنازل الطريق فى الاتجاهين بسبب زيادة الأحمال أعلى أكتوبر أمام القادم من مناطق القاهرة وفى طريقه إلى الجيزة.

وشهد محور الكورنيش للمتجه من المعادى وحلوان وصولا إلى مناطق القاهرة بعض الكثافات المرورية وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى فيما يشهد الكورنيش للمتجه من الأقاليم وصولا إلى ماسبيرو تباطؤ فى حركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية.

كما ظهرت كثافات أخرى أعلى كوبرى 15 مايو للقادم من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى منطقة المهندسين، وشهد طريق مصر الإسكندرية الزراعى، وطريق الصحراوى عند البوبات بالقرية الذكية تباطؤ حركة السيارات بسبب الكثافات المرورية.

وشهد طريق القطامية كثافات مرورية، والطريق الدائرى بوصلة 6 أكتوبر شهد تكدس السيارات، وفيما شهدت مناطق وشوارع وسط البلد زحاما مروريا بامتداد شارع رمسيس بمطلع كوبرى 15مايو وبشارعى الهرم وفيصل للمتجه إلى ميدان الجيزة.

وتباطأت حركة السيارات فى ميدان رمسيس، ظهرت بعض الكثافات فى محيط الميدان ببعض الشوارع المؤدية له، كما شهد شارع رمسيس تكدسا مروريا أمام حركة السيارات، فى الطريق المؤدى إلى مدينة نصر ومصر الجديدة.

وشهد محور 26 يوليو حالة من الزحام المرورى أمام القادم من ميدان لبنان وفى طريقه إلى أكتوبر، وكذلك أعلى الطريق الدائرى من الزراعى إلى نفق السلام بعد مؤسسة الزكاة، وتكرر الأمر بمحور صفط اللبن للمتجه من الطريق الدائرى وفى طريقه إلى نادى الرماية والجيزة.

فيما كثف رجال المرور من تواجدهم بجميع الطرق الرئيسية فى محاولة لإعادة الحركة للطريق لإنهاء أى زحام مرورى فى أى وقت يحدث بالتنسيق مع باقى القطاعات الأخرى ورفع العقبات أمام السيارات ومعاقبة السيارات المخالفة والتى تسير عكس الاتجاه.