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رئيس الأرجنتين يؤكد احترامه لإرادة الشعب المصري وأهمية التعاون بين البلدين

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رئيس الأرجنتين يؤكد احترامه لإرادة الشعب المصري وأهمية التعاون بين البلدين رئيس الأرجنتين يؤكد احترامه لإرادة الشعب المصري وأهمية التعاون بين البلدين

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، بمقر إقامته بمدينة هانجشو الصينية رئيس الأرجنتين “ماوريسيو ماكري”، وذلك بحضور وفدي البلدين، حيث ضم الجانب المصري وزراء الخارجية، التجارة والصناعة، والمالية.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالرئيس الأرجنتيي، معربًا عن تطلعه لتعزيز العلاقات المتميزة والممتدة التي تجمع بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف أن جه الرئيس التهنئة لاستضافة الأرجنتين لقمة مجموعة العشرين في عام 2018.

وأكد الرئيس الأرجنتيني، إيلاء بلاده اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بعلاقات التعاون مع على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى قوة ورسوخ أواصر الصداقة التي تجمع بين الدولتين، لاسيما أنه سيتم الاحتفال في العام القادم بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح السفير علاء يوسف، أن الرئيس استعرض – خلال اللقاء – مجمل التطورات التي شهدتها مصر على الساحة الداخلية خلال السنوات الماضية، فضلًا عن الجهود التي قامت بها من أجل تدعيم الاستقرار، ترسيخ القيم الديمقراطية، وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات، مؤكدًا حرص مصر على تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأشار السيسي، إلى تطلع مصر للانتهاء من إجراءات تصديق الأرجنتين على اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركسور بالنظر إلى ما سيساهم به ذلك في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، وعلى رأسها الأرجنتين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس “ماكري” أكد احترام بلاده للإرادة الحرة للشعب المصري وقراراته، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، ولاسيما في مجالات الزراعة، الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وغيرها من المجالات.

كما أكد الرئيس الأرجنتيني، قرب انتهاء بلاده من إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر، ودول تجمع الميركسور بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء تناول سُبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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