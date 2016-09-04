صحيفة ألمانية:تركيا ستقبل تأجيل تحرير تأشيرات الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام

قالت صحيفة فيلت ام زونتاج الألمانية يوم الأحد نقلا عن مصادر حكومية تركية رفيعة إن تركيا مستعدة الآن لقبول تحرير قوانين تأشيرات السفر مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام بدلا من أكتوبر تشرين الأول مثلما كان مستهدفا من قبل.

وكانت أنقرة قد هددت بالانسحاب من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين إذا لم تحصل على قوانين للسفر أكثر مرونة في أكتوبر تشرين الأول ولكن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك قلل من أهمية هذا الاحتمال يوم السبت بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب رويترز نقلت فيلت ام زونتاج عن مسؤولين أتراك على إطلاع على محادثات الاتحاد الأوروبي قولهم إن تأجيلا حتى نوفمبر تشرين الثاني أو ديسمبر كانون الأول يعد الآن مقبولا. ولكن الصحيفة قالت إن المسؤولين الأتراك مازالوا يصرون على ضمان رفع القيود عن التأشيرات في موعد “لا يتجاوز نهاية العام.”

ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر بالاتحاد الأوروبي قولها إن الجانبين ضيقا هوة الخلافات بينهما بشأن تنفيذ القوانين التركية المناهضة للإرهاب وهو ما جعله الاتحاد الأوروبي شرطا لمنح الأتراك حرية الحركة بلا تأشيرات ولكنها لم تذكر تفاصيل.