الرئيس الصيني للسيسي: مصر حققت نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه صباح اليوم الاحد بعقد لقاء مع الرئيس الصيني “تشي جين بينج” فى مقر اقامته بمدينة هانجشو الصينية، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات بحضور وفدى البلدين خلال إفطار عمل أقامه الرئيس الصينى على شرف السيد الرئيس.

وبحسب موقع أخبار مصر التابع لقطاع الأخبار صرح السفيرعلاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصيني استهل اللقاء بالإعراب عن سعادته بحضور السيد الرئيس لقمة مجموعة العشرين التى تتولي بلاده رئاستها الحالية.

كما أشار رئيس الصين إلى زيارته الناجحة إلى مصر فى يناير الماضي، مشيداً بما لاقاه خلالها من حفاوة الاستقبال وترتيبات استثنائية عكست قوة ومتانة علاقات الشراكة التى تربط بين البلدين.

كما ذكر الرئيس “تشي جين بينج” أن مصر حققت نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين، لاسيما على صعيد تزايد التماسك الوطني والتأثير الإقليمي والدولي لمصر، مؤكداً على أن الصين تري أفاقاً واعدة لمصر في المستقبل.

كما ثمن الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، مشيراً إلى تزايد التعاون فى المجالات الاقتصادية، والثقافية، والأمنية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.

كما أكد حرص الصين على مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة مع مصر فى كافة المجالات.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره لدعوة الرئيس الصيني لحضور قمة مجموعة العشرين وما تعكسه من عُمق روابط الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين.