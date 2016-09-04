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سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 4/9/2016 مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 4/9/2016 مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 4/9/2016 مقابل الجنيه المصري بمحلات الصاغة

اليوم في ، ما زالت تواجه أسواق الذهب في جمهورية مصر العربية حالة من عدم الإستقرار وذلك نتيجة المتغيرات الإقتصادية وإرتفاع العملات داخل السوق السوداء، حيث يواصل المعدن النفيس سلسلة من الإرتفاعات المتواصلة على الرغم من الركود الواضح في المبيعات داخل محلات الصاغة إلا أن ذلك لم يؤثر على نسبة الإرتفاع، حيث أكد التجار أن هناك حالة من عدم الثبات في سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري.
سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 4 سبتمبر 2016

يرتبط سعر الذهب اليوم في مصر بإرتفاع عملة الدولار داخل السوق السوداء وذلك عبر علاقة تكاملية، حيث يلجئ التجار وأصحاب العملات إلى شراء الذهب الأكثر أمناً عند إرتفاع قيمة صرف الدولار بالسوق السوداء، حيث يتعرض سعر الذهب إلى حالة من الركود التام بسبب إرتفاع الأسعار التى تجعل المواطنين في حالة من العزوف، الأمر الذي يجعل سوق الأصفر في تراجع ملحوظ، والذي على أثره يتعب الأمر كاهل التجار خصوصاً مع إرتفاع تكاليف المصنعية على المواد الخام، ومن المتوقع أن يواصل سعر الذهب اليوم في مصر سلسلة الإرتفاع خلال الأيام المقبلة.
سعر الذهب اليوم

    سعر بيع عيار 12 قيمة 264 جنيها.
    سعر بيع عيار 14 قيمة 308 جنيها.
    سعر بيع عيار 18 قيمة 396 جنيها.
    سعر بيع عيار 21 قيمة 462 جنيها.
    سعر بيع عيار 22 قيمة 484 جنيها.
    سعر بيع عيار 24 قيمة 528 جنيها.

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