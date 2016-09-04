سعر الدولار اليوم الأحد 4/9/2016 في السوق السوداء والبنوك في مصر

سعر الدولار اليوم، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد 4-9-2016، بقيمة 5 قروش مقتربا من حاجز 13 ج.م .

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية، الأحد، نحو 5 قروش مقارنة بالأسعار المسجلة، السبت، مسجلا 12.56 جنيه للشراء مقابل 12.80 جنيه للبيع، حسب متعاملين في السوق .

وقال مصدر مصرفي، أن أسعار صرف العملة الأمريكية تباينت من منطقة إلى أخرى وحسب الكميات المطلوبة، ففي السويس سجل الدولار 12.85 جنيه للبيع، فيما بلغ 12.80 جنيه بالاسكندرية، وتراوحت الأسعار ما بين 12.65 جنيه إلى 12.85 جنيه للبيع، متوقعا ارتفاعات أخرى قد تصل به إلى 12.95 جنيه .

سعر الدولار اليوم الأحد 4-9-2016

وعلى مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك، استقر سعر الدولار اليوم، الجمعة، مسجلا 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفقا أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري .

وذكرت تقارير إعلامية، أن خبراء الأسواق المالية والإقتصاد يرون في القرارات التي تتخذها السلطات بوقف شركات الصرافة المخالفة لقوانين الصرف، على أنها تمهيد لاتخاذ قرار بخفض قيمة الجنيه المصري، موضحين أن السعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك قد يصل إلى نحو 12.50 جنيه للبيع .

وأكدت مصادر مصرفية، أن معظم شركات الصرافة امتنعت عن بيع وشراء الدولار، نتيجة عدم استقرار سوق الصرف وتذبذب أسعار الصرف التي شهدتها السوق الموازية، في محاولة منها لانتظار حدوث ارتفاعات أخرى لتحقيق المزيد من الأرباح .

وذكر مستوردون أن بعض شركات الصرافة أوقفت عمليات تداول الدولار، لحين استقرار أسعار الصرف، مشيرين إلى أن هناك تجار في السوق السوداء يتداولون الدولار بأسعار وصلت إلى 12.55 جنيها للشراء و12.75جنيها للبيع، وسط توقعات بعودة موجة ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة .

فيما قال محللون ماليون، أنهم يتوقعون استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال الفترة المقبلة ما بين 12.50 إلى 12.70 جنيه للبيع كأعلى سعر، حسب نسبة الطلب والمعروض من الدولار في السوق .

ومن جانبه استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور شريف دلاور، في تصريحات لوسائل الإعلام، انخفاض أسعار صرف الدولار في السوق الموازي خلال هذه الفترة، نافيا ما تردده بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من أنباء حول تراجع سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نتيجة دخول الوديعة الإمارتية بقيمة مليار دولار، موضحا أنها أموال مخزونة لا تضخ في السوق ولا تصرف .

وأضاف دلاور، أن أسعار صرف الدولار في “السوق السوداء” تتأثر في حال دخول قرض أو هبة بالعملة الأمريكية، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الصرف الرسمي للورقة الخضراء، هو الحل الوحيد للقضاء على السوق غير الرسمية، مشيرا إلى أن إغلاق شركات الصرافة والحلول الأمنية، لا تعتبر حلا لأزمة الدولار في مصر .

وأشارت المصادر إلى أن المضاربات على الدولار اشتعلت بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية ، بعد تزايد الطلب على الورقة الخضراء، ليعاود الدولار الهبوط مجددا إلى المستوى الحالي في السوق الموازي .

وكانت السوق السوداء للعملة قد شهدت اشتعال المضاربات على العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، ليرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى أزيد من 13.50 جنيه للبيع .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads